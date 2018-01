Homem-forte de Saddam morre em Basra Ali Hassan al-Majid, conhecido como Ali, o Químico, foi encontrado morto em Basra ao lado de seus guarda-costas e do chefe do serviço de inteligência de Basra, no sul do Iraque, informou nesta segunda-feira o major Andrew Jackson, do 3º Batalhão do Regimento de Pára-Quedismo britânico. Segundo os britânicos que lutam desde o início do conflito em Basra, Al-Majid deve ter morrido durante os bombardeios na manhã de sábado sobre sua casa. Jackson disse que encontrar o corpo de Al-Majid foi um dos motivos para as tropas britânicas terem avançado na manhã de hoje em Basra. Ali, o Químico recebeu dos inimigos este apelido depois de liderar, em 1988, uma campanha contra os rebeldes curdos, no norte do Iraque, onde ordenou a utilização de armas químicas, matando cerca de 100 mil pessoas, a maioria civil. Primo de Saddam Hussein, Ali Hassan al-Majid assumiu o poder, por sete meses, do Kuwait durante a ocupação iraquiana em 1990-1991. Em 1991, após vencer as rebeldes xiitas, no sul do Iraque, um vídeo divulgado pela oposição iraquiana mostrava Al-Majid executando a tiros rebeldes capturados. Veja o especial :