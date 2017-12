Homem incendeia empresa e mata 5 pessoas no Japão Um homem ficou enfurecido por não ter conseguido um empréstimo e ateou fogo a uma empresa de crédito ao consumidor nesta terça-feira, matando cinco pessoas e ferindo outras quatro, informou a polícia. O suspeito vestia um uniforme de mecânico e atacou a Takefuji Corp, na prefeitura (estado) de Aomori, norte do Japão, pois os atendentes da empresa se recusaram a emprestar dinheiro ao sujeito. Segundo Masayoshi Tanaka, porta-voz da polícia, ainda não ficou claro se houve uma tentativa de assalto ou uma briga para conseguir o empréstimo. O homem foi visto escapando da cena do crime e parecia ter cerca de 40 anos. Os quatro feridos foram levados ao hospital local, mas nenhum outro detalhe a respeito das condições de saúde dessas pessoas foram informadas.