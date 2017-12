Homem incendeia-se do lado de fora da Casa Branca Um home ateou fogo ao próprio corpo do lado de fora do portão da Casa Branca, gritando "Alá, Alá" enquanto um agente do Serviço Secreto tentava contê-lo. Alan Etter, porta-voz dos Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência do Distrito de Columbia, disse que o homem sofreu queimaduras em 30% do corpo, incluindo cabeça, costas, braços e rosto, mas continuava consciente quando os paramédicos o levaram ao Centro Hospitalar Washington. Médicos da Casa Branca uniram-se ao pessoal do Serviço Secreto para oferecer os primeiros-socorros até que o serviço de resgate chegasse. O homem, de 52 anos, não teve a identidade divulgada. Lorie Lewis, porta-voz do Serviço Secreto, disse que um homem havia "ateado fogo a si mesmo na Avenida Pensilvânia, no lado norte do complexo da Casa Branca". Um casal de turistas da Flórida com uma câmara de vídeo gravou todo o incidente. John e Beverly Beers disseram que a fita foi entregue ao Serviço Secreto.