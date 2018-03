Homem invade fábrica e mata três colegas nos EUA Um funcionário matou a tiros três colegas de trabalho e feriu cinco outros numa fábrica nos arredores da capital do Missouri, EUA. Em seguida, o assassino se dirigiu até a cidade e cometeu suicídio, informam as autoridades. Dois empregados da Modine Manufacturing Co. morreram na fábrica, após o tiroteio, e o terceiro faleceu no hospital. O estado dos demais feridos não foi divulgado. Segundo a polícia, uma testemunha telefonou após o ataque na fábrica, descrevendo a caminhonete do assassino, identificado como Jonathon Russell, de 25 anos. O veículo foi reconhecido por um policial nas proximidades da sede do governo estadual. Houve troca de tiros, mas a polícia disse acreditar que Russell morreu pela própria arma.