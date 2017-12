Homem joga caixa-registradora em premier turco Um homem atirou uma caixa registradora no primeiro-ministro turco, Bulent Ecevit, quando ele estava saindo de seu gabinete nesta manhã, em Istambul. O premier não ficou ferido, mas a polícia deteve o manifestante, que disse que tomou essa atitude porque seus negócios foram afetados pela crise econômica que atinge o país. De acordo com a televisão turca, o manifestante seria Ahmet Cakar, proprietário de uma floricultura. Com uma dívida de US$ 6.000 contraída em uma transação, o florista sofreu um forte impacto com a desvalorização da lira. A moeda turca perdeu 44% de seu valor para o dólar desde fevereiro, quando houve a liberação da flutuação da moeda.