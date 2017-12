Homem joga carro em multidão na Áustria e mata 3

Um homem jogou seu carro em direção a uma multidão neste sábado, 20, em Graz, segunda maior cidade da Áustria, matando três pessoas e ferindo outras 34. Depois de atropelar pessoas, ele as atacou com uma faca. A polícia informou que o motorista foi preso e que o suspeito aparentava estar perturbado por causa de problemas pessoais quando atingiu as vítimas.

O governador da província de Styria, Hermann Schuetzenhoefer, que informou o número de vítimas, descreveu o motorista como um austríaco de 26 anos que estava "mentalmente desorientado" e agia sozinho. Ele também comentou que um dos feridos estava em condições críticas.

A emissora estatal ORF citou testemunhas anônimas dizendo que o homem aparentemente dirigiu seu veículo em direção à multidão de maneira aleatória. (Com informações da Associated Press).