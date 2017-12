Homem joga dinheiro de cima de prédio no Reino Unido Um homem, ainda não identificado, deixou em alvoroço uma avenida da pequena cidade de Aberystwyth, País de Gales, na manhã da última quinta-feira quando começou a jogar dinheiro de cima de um prédio e a gritar: "Quem quer dinheiro de graça?" A quantia "distribuída" foi de, pelo menos, 5 mil libras - algo em torno de US$ 9,2 mil, ou R$ 21 mil. Há a suspeita de que o dinheiro arremessado é proveniente de roubos. Pedestres e motoristas correram para desfrutar da "generosidade" do homem. A ação toda foi captada por uma câmera de segurança de um restaurante. O dono do estabelecimento, John Morris, informou que seus clientes pararam de comer, largaram os pratos e seus pertences nas mesas e correram para conseguir algumas notas. As autoridades locais estão apelando para o civismo das pessoas que conseguiram pegar o dinheiro e pedem que devolvam a quantia.