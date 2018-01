Homem lança molotov contra consulado dos EUA no Rio Um homem de cerca de 35 anos lançou um coquetel molotov contra o prédio do consulado geral dos Estados Unidos, no centro do Rio, hoje à tarde. O artefato estilhaçou uma das vidraças do consulado e explodiu na calçada, sem ferir ninguém. O homem então pegou uma barra de ferro e golpeou um carro da representação americana. Ele foi imobilizado por seguranças e levado para a 5ª Delegacia Policial. Ainda não se sabe a motivação do ato nem o nome do homem.