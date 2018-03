Homem mais alto do mundo é pai de um bebê de 56 cm O homem mais alto do mundo, o chinês Bao Xishun, tornou-se esta semana o pai mais alto do mundo após o nascimento de seu primeiro filho, um menino cujo comprimento parece ser um meio-termo entre o pai gigante e a mãe de estatura média. O filho de Bao mediu 56 centímetros ao nascer, afirmou à Reuters um médico do hospital de Zunhua, na província de Hebei. Embora seja um pouco maior que a média de recém-nascidos, o filho de Bao está longe dos 75 centímetros considerados como recorde de comprimento para recém-nascidos, registrado no ano passado, também na China. "Bao está muito feliz. Este bebê é saudável e de tamanho normal", afirmou Zhang à Reuters. Bao, um homem de 2,36 metros da região da Mongólia, casou-se no ano passado com Xia Shujuan, de 1,68 metros. O filho do casal, que nasceu na quinta-feira, pesou 4,2 quilos.