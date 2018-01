Homem mais alto do mundo procura namorada O homem mais alto do mundo, Bao Xishun, com 2,36 m, procura uma companheira para compartilhar sua vida, segundo publicou nesta sexta-feira o jornal China Daily. Bao, que nunca se casou nem teve namorada devido aos problemas causados por sua estatura, publicou um anúncio em um jornal local dizendo que está carente e que gostaria de encontrar uma mulher que cuidasse dele. O "gigante", de 55 anos, nasceu em Wenniete, na região autônoma da Mongólia Interior (norte da China), em uma família de pastores. Ele tem cinco irmãos, todos de tamanho "normal". A estatura de Bao foi certificada pelo Livro Guinness dos Recordes - especializado em comprovar recordes mundiais estranhos e insólitos - como a maior do mundo em um homem vivo, embora os médicos ainda não tenham conseguido explicar a causa deste crescimento exagerado. Bao pesa 165 quilos, suas pernas medem 1,5 m e seus pés têm 38 centímetros. Sua altura foi normal até os 15 anos, quando disparou até 1,98 m. Aos 20 anos, já media mais de 2,10 m.