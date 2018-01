Homem mais alto do mundo se casa com mulher 68 cm menor O homem mais alto do mundo se casou com uma mulher que tem apenas dois terços de sua altura. O camponês chinês Bao Xishun, de 54 anos e 2,36 metros de altura, se casou com a vendedora Xia Shujian, de 29 anos e 1,68 m. Após espalhar anúncios em vários países procurando uma esposa, Bao acabou encontrando a noiva em sua própria cidade, Chifeng, no norte da China. ?Após mandar anúncios procurando noivas em todo o mundo e realizar um longo processo de seleção, os esforços finalmente foram compensados?, disseram agências chinesas. Eles se casaram após um mês de namoro, de acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua. Bao ficou conhecido no ano passado, quando salvou dois golfinhos. Ele usou seus longos braços para retirar objetos plásticos que haviam sido engolidos pelos animais no aquário de Fushun, no nordeste chinês. Ele foi confirmado como o homem mais alto do mundo no ano passado pelo livro Guiness dos recordes. Ele ultrapassou o antigo recordista, o tunisiano Radhouane Charbib, por apenas dois milímetros. Segundo o Guiness, Bao tinha uma altura normal até os 16 anos de idade, mas desde então passou por um crescimento que os médicos não conseguem explicar, atingindo o tamanho atual em sete anos.