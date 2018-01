Homem mais peludo do mundo vai se casar O chinês Yu Zhenhuan, considerado o homem mais peludo do mundo segundo o Livro Guinness dos Recordes, se casará este ano com sua segunda namorada, que conheceu pela internet há três anos, informou nesta quarta-feira, 21, o jornal China Daily. Yu, de 30 anos, que é cantor de rock, tem 96% do corpo cobertos de pêlos. Ele explicou que anunciará a data do casamento também pela internet. "Como meu corpo é quase totalmente coberto de pêlos, meus pais tinham medo que eu não pudesse encontrar uma garota que quisesse se casar comigo", declarou Yu, de uma família de camponeses da província de Liaoning, no nordeste do país. Recentemente o jovem perdeu um processo em que pedia US$ 25 mil de indenização a um parque de atrações que utilizou sua imagem sem seu consentimento. Mas recebeu um pedido de desculpas por escrito. Yu entrou para o Livro Guinness dos Recordes em 2002. A façanha é muito valorizada pelos chineses, que se propõem a constantes desafios para se tornarem recordistas mundiais. O caso mais recente é o de uma jovem que se alimentará só de terra durante dois meses.