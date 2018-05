Homem mais velho do mundo celebra 114 anos no Japão

Kimura passou a ser o homem mais velho do mundo no início do mês, quando morreu Walter Breuning, de Montana, nos Estados Unidos, segundo o Grupo de Pesquisa em Gerontologia de Los Angeles. "Isso é indescritível", disse Kimura, ao conversar com autoridades na cidade de Kyoto, no oeste do país. "Sinto-me muito honrado".

Kimura nasceu em 1897 e vive com a viúva de seu filho mais velho, de 82 anos, e com a viúva de um neto, de 58. Ele faz três refeições ao dia e pode caminhar, apoiado em um andador. Kimura disse que sua longevidade se deve "talvez a algumas forças desconhecidas da natureza". Kimura trabalhou nos correios quando jovem e teve sete filhos com sua esposa, que morreu há vários anos. Cinco de seus filhos ainda estão vivos. Os filhos tiveram 14 netos, 25 bisnetos e 11 tataranetos.

A população do Japão envelhece mais rapidamente do que outras no mundo. O governo afirma que o número de seus habitantes com pelo menos 100 anos aumentou em 10% em 2010, para 44.449. Os japoneses com pelo menos 65 anos chegaram neste ano a 29,4 milhões, um recorde. As informações são da Associated Press.