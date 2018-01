Homem mantém reféns em prédio de Amsterdã Um homem armado mantém pessoas como reféns em um prédio de escritórios de Amsterdã, a Torre Rembrandt, os mais alto da cidade, que fica na parte leste da capital holandesa e é sede de grandes empresas e financeiras internacionais. O homem entrou no prédio pouco depois das 9h30 min (horário local). Após mais de três horas de negociações com os policiais, seis mulheres foram libertadas, uma de cada vez. A ação seria, aparentemente, contra a Philips Electronics, que tinha escritório no prédio antes de se mudar, há um ano, para outro edifício. Um porta-voz da empresa disse que a companhia teria sido citada pelo homem durante as conversações de hoje com a polícia, mas recusou-se a confirmar se conhecia a identidade do sujeito. A Philips demitiu no ano passado 18.000 funcionários e planeja novas demissões para este ano. Ainda não é certo se este homem é funcionário da empresa ou mesmo um dos demitidos. Uma mulher conseguiu telefonar de dentro do prédio e informou que 40 pessoas estão sendo mantidas reféns pelo homem armado, possivelmente também com explosivos. Mas a polícia ainda não sabe dizer quantas pessoas estão dentro do prédio. No início da ação, algumas pessoas conseguiram escapar do prédio. A área foi isolada pela polícia e pelo menos 100 policiais, cinco carros de bombeiros e ambulâncias estão no local. Os trens e metrô foram desviados e não estão parando nos pontos próximos ao local. A Torre Rembrandt fica às margens do rio Amstel, na parte oriental da cidade numa recente área de negócios. No prédio há escritórios de empresas como a Merrill Lynch, o banco de investimentos ING banking, Gucci, Rabo Securities, entre outros.