Homem mascarado esfaqueia criança em escola holandesa Um homem mascarado esfaqueou uma criança até a morte em uma escola primária da Holanda nesta sexta-feira, e suspeita-se que o pai do aluno esteja envolvido no crime. A polícia informou já ter prendido uma pessoa, mas não confirmou sua identidade. O incidente aconteceu pouco antes do meio-dia, em uma escola na cidade de Hoogerheide, a 150 quilômetros de Amsterdam. "Um aluno da escola foi assassinado violentamente", disse o porta-voz da polícia Willem van Hooijdonk à rede de TV local. "O assassino fugiu, mas já prendemos um suspeito". Van Hooijdonk disse que o menino, que estava na quarta série, tendo entre 7 e 8 anos, foi assassinado na classe, mas aparentemente, não na frente de toda a classe. "Não parece que muitas crianças tenham testemunhado o incidente", disse Van Hooijdonk. "Até onde podemos reconstruir, isso não ocorreu na frente de uma classe cheia." Um vizinho da escola disse a rede de TV NOS que o assassino pode ser o pai da criança assassinada. "Eu ouvi dizer que trata-se de um drama familiar", disse a vizinha ouvida pela NOS. "Aparentemente, a garganta da criança foi cortada, e há um rumor de que foi o pai dela." Van Hooijdonk disse que ele não poderia confirmar o rumor. "A relação entre a vítima e o assassino continua incerta", afirmou. "No momento, estamos investigando". Segundo reportagens da imprensa local, a escola foi esvaziada. Segundo testemunhas, um helicóptero sobrevoou o local. Ainda de acordo com a rede de TV, a polícia teria prendido um suspeito. Assassinatos em escolas são raros na Holanda, e poucas escolas possuem medidas de segurança rígidas para prevenir esses casos. Autoridades criaram um centro de administração de crises em na prefeitura de da cidade vizinha de Woensdrecht.