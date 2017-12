Homem mata 14 pessoas a tiros na Suíça Um homem armado, identificado como policial, disparou hoje vários tiros no prédio da assembléia de Zug, a 25 quilômetros de Zurique, matando 14 pessoas. Segundo a rádio local DRS, há informações de que houve explosão de granadas. A rádio Sunshine informou que um homem entrou no prédio e disparou tiros em várias direções e jogou granadas. Uma sessão regular parlamentar estava sendo conduzida no edifício.