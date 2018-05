Homem mata 3 durante missa Eiken Saimon, de 52 anos, nascido na Micronésia, matou três pessoas e feriu outras cinco em uma igreja do Estado do Missouri, EUA, no domingo à noite. Apesar do flagrante, Saimon, que também é acusado de estupro e assalto, declarou-se inocente de todas as acusações.