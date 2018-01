Homem mata cinco filhos e amante da mulher na Bélgica A polícia belga prendeu hoje um homem depois de ele ter matado os cinco filhos e o amante da mulher. A identidade do acusado, preso no bar para onde havia fugido após disparar os tiros, não foi revelada. Um porta-voz da polícia disse que os corpos de três crianças foram encontrados em um carro, e o de outra criança e o de um adulto, numa casa próxima. A quinta criança, um bebê, foi encontrada ainda viva, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa do acusado sobreviveu, ma foi hospitalizada em estado de choque. O massacre foi causados pelos problemas conjugais de uma família de imigrantes turcos, informaram as autoridades, explicando que a mulher do acusado vivia com outro homem, exatamente o adulto encontrado morto.