Homem mata dez pessoas a tiros em bilhar nas Filipinas Pelo menos 10 pessoas morreram em um bilhar na localidade muçulmana de Balabagan, na ilha filipina de Mindanao, quando um homem atirou contra o público no domingo, informaram fontes policiais. De acordo com testemunhas, o agressor - que já foi identificado - atirou contra os adolescentes que estavam no local em represália pela morte de seu filho, no mês passado, nesse mesmo povoado, situado cerca de 900 quilômetros ao sul de Manila. No entanto, esta versão contradiz a de fontes militares, que disseram que as vítimas fatais foram sete e que outras cinco pessoas morreram em outro ataque contra um ônibus na mesma localidade. O tenente Quirobin, do primeiro comando de Infantaria da Marinha, disse que os ataques foram realizados por um grupo de homens armados e que deixaram também onze feridos, alguns gravemente. O militar coincide com as testemunhas quando diz que o motivo dos ataques foi o código de vinganças entre famílias ou clãs muçulmanos em Mindanao, e que é parte do dia-a-dia da violência nesta conflituosa região.