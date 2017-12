Homem mata dois estudantes e fere três crianças na China Dois estudantes de 9 e 10 anos morreram nesta quarta-feira e outros três ficaram feridos, além de um professor, ao serem atacados por um homem armado com uma faca na região autônoma de Xinjiang, no oeste da China, segundo a agência oficial "Xinhua". O agressor atacou os estudantes a caminho da escola em Urumqi, capital de Xinjiang, informaram fontes policiais. Um dos estudantes morreu na hora e o outro ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em 2005 houve um grande número de ataques a escolas chinesas cometidos por desempregados ou desequilibrados emocionalmente, embora no último ano as autoridades tenham reforçado a segurança nos centros educacionais. No ataque desta quarta-feira, as crianças e o professor estavam do lado de fora da escola esperando para atravessar a rua quando o homem os atacou. A violência em Xinjiang acontece depois de uma série de ataques que causaram mortes em escolas chinesas, em sua maioria realizados por pessoas com problemas psiquiátricos. Em maio, outros dois ataques na província de Henan, região central do país, quatro estudantes morreram e 19 crianças ficaram feridas. Em 2004, um homem com problemas mentais matou uma criança e feriu outras em ataques com faca em um berçário em Beijing, região onde o presidente Hu Jintao e outros líderes moram e trabalham.