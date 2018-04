Homem mata dois policiais a tiros em restaurante na Flórida

MIAMI, EUA – Dois policiais do condado de Gilchrist morreram nesta quinta-feira após serem baleados em um restaurante de Trenton, no norte da Flórida, nos Estados Unidos, por uma pessoa que também morreu no incidente.

Segundo o chefe de polícia do condado vizinho de Alachua, Robert Schultz, o crime ocorreu durante a tarde, quando uma pessoa não identificada, sem motivo aparente, se aproximou do restaurante e atirou pela janela nos dois policiais, que estavam no interior do estabelecimento.

Quando o reforço policial chegou ao local, os agentes encontraram o atirador morto do lado de fora do restaurante, assim como os dois agentes, como consequência dos ferimentos.

As autoridades não informaram como o autor dos disparos morreu, nem sua identidade, embora o promotor estadual Bill Cervone tenha dito à imprensa local que o suspeito se matou com um disparo dentro do próprio carro.

O presidente americano, Donald Trump, que está em sua mansão em Mar-a-Lago, também na Flórida, comentou o incidente no Twitter.

My thoughts, prayers and condolences are with the families, friends and colleagues of the two @GCSOFlorida deputies (HEROES) who lost their lives in the line of duty today. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de abril de 2018

"Os meus pensamentos, orações e condolências estão com as famílias, amigos e colegas dos dois agentes que perderam a vida no cumprimento de seu dever hoje", escreveu Trump, no Twitter. //EFE