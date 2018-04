Homem mata duas meninas nas Filipinas

Um desequilibrado mental causou neste sábado o pânico em uma cidade da região norte das Filipinas, onde matou a punhaladas duas meninas e deixou outra gravemente ferida que tentou violentar, antes de ser rendido e depois detido. O crime aconteceu pouco depois do amanhecer na província de Cagayan, cerca de 400 quilômetros ao norte da capital, quando o homem, de 18 anos, aparentemente enlouqueceu e atacou as meninas, que estavam brincando em um parque, informou a televisão local "GMA". As vítimas, de quatro e dez anos, tinham dezenas de punhaladas, segundo a Polícia. A menor ferida, de 13 anos, foi transferida para o hospital e se encontra em estado grave.