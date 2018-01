Homem mata mulher e criança em creche nos EUA A polícia da cidade de Sacramento, no estado norte-americano da Califórnia, procura por um homem de 27 anos suspeito de ter matado sua mulher a facadas e de ter, em seguida, invadido uma creche, na qual teria matado dois adultos e uma criança a tiros. De acordo com um sargento da polícia local, uma criança de sete anos foi ferida a tiros e está em estado crítico num hospital local (segundo o site na internet do jornal Sacramento Bee, a criança hospitalizada morreu). Além disso, um bebê teria desaparecido da creche.