Homem mata oito no Ministério da Educação do Líbano Um funcionário do Ministério da Educação do Líbano matou a tiros hoje oito de seus colegas e feriu outros cinco antes de ser detido pela polícia. Segundo o chefe de polícia de Beirute, major-general Walid Koleilat, a causa do tiroteio foi uma disputa financeira, embora o atacante seja muçulmano e a maioria de suas vítimas, cristã. Koleilat, que identificou o assassino como Ahmed Mansour, de 48 anos, disse que ele começou a disparar de sala em sala no departamento de fundo de compensação de professores. Segundo o chefe policial, Ahmed trabalhava há 23 anos para o fundo. Testemunhas contaram que Ahmed chegou ao edifício no meio da manhã, armado com duas pistolas e um fuzil, subiu ao terceiro andar, onde se encontram os escritórios do fundo, e começou a atirar. De acordo com a família de Mansour, o assassino trabalhava como caixa e ultimamente se dedicava a resolver problemas por meios ilegais em troca de dinheiro. Ele é casado e tem quatro filhos. O tiroteio ocorreu em um edifício de escritórios a cerca de 100 metros de distância da sede do Ministério da Educação e em frente ao departamento de Literatura da Universidade do Líbano, em Beirute. Aproximadamente 200 policiais e soldados cercaram a área, no distrito de Corniche Mazraa, que foi totalmente isolado. A polícia negou que o ataque tenha sido por motivo religioso. "Foi uma tragédia. Foi um caso pessoal e isolado", afirmou Koleilat.