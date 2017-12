Homem mata outro a tiros em shopping lotado em Miami Um cidadão americano, Jesse Cesar, matou a tiros um comprador, Berno Charlemond, durante uma briga em uma loja do shopping Boynton Beach, norte de Miami, assustando centenas de pessoas que estavam no local. Dois homens foram presos. Cesar, de 21 anos, foi para a delegacia sob a acusação de homicídio doloso. Fregens Daniel, de 20 anos, foi preso junto com o Cesar, por ter sido considerado o principal cúmplice no caso, de acordo com o policial Jeffrey Katz. A polícia não informou o número de tiros e o motivo da atitude de Cesar não está claro, mas Katz disse que Berno Charlemond, de 23 anos, havia sido preso um mês atrás, no mesmo shopping, por portar ilegalmente uma arma. "Nós ainda estamos investigando os detalhes do caso, juntando os fatos", revelou Katz, que disse ser um "milagre" que nenhuma outra pessoa tenha se ferido com o tumulto. "O suspeito corria pelo shopping, atirando em policiais ao mesmo tempo em que tentava fugir". A polícia informou que Cesar foi preso dentro da loja onde atirou em Charlemond, e que não foi preciso atirar no homem para capturá-lo. Sam Yates, porta-voz do shopping, disse que o shopping foi esvaziado e ficou fechado durante o resto do dia. Em Carolina do Norte, um homem foi preso depois de trocar tiros em um shopping em Greensboro.