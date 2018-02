Homem mata soldado da Otan no Afeganistão A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que um homem, vestindo um uniforme das forças nacionais de segurança afegãs, matou um de seus membros no leste do Afeganistão. A aliança disse, em comunicado, que o incidente ocorreu neste domingo, mas não deu detalhes ou a nacionalidade do soldado, afirmando que uma investigação está em curso. A maioria das forças estrangeiras que estão no leste é dos Estados Unidos.