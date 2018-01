Homem mata três e fere quatro em Rifle Um homem disparou contra as pessoas em um camping e numa mercearia, matando três pessoas e ferindo outras quatro, informou a polícia. Mike Stagner, de 42 anos, que segurava uma pistola no estacionamento da mercearia, na noite desta terça-feira, quando a polícia chegou ao local do crime, foi detido e é o único suspeito, disse, nesta quarta-feira, o administrador regional Selby Myers. De acordo com ele, a polícia investigava se o crime estaria relacionado com ódio racial. Stagner é branco, e acredita-se que todas as vítimas eram de descendência latina. O incidente ocorreu em Rifle, uma cidade de 5.600 habitantes situada a 320 quilômetros de Denver.