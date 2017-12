Homem mata três engenheiros chineses no Paquistão Um motoqueiro armado matou três engenheiros chineses e o motorista paquistanês que os levava nesta quarta-feira, em Hub, uma região remota no sudoeste do Paquistão. O ministro do exterior paquistanês condenou o ataque e prometeu aumentar a segurança dos trabalhadores chineses ´para prevenir atos covardes como este no futuro´. Segundo ele, ´o governo paquistanês está determinado a não deixar esses terroristas alcançarem seu maior objetivo, que é criar um precipício entre o Paquistão e a China´. Logo após o ataque, o grupo tribal Exército pela Libertação do Baluchistão se responsabilizou pelo tiroteio. O grupo disse que luta pelo direito do povo do Baluchistão, que afirma ter sua terra explorada pelo governo. ´Nós matamos aqueles chineses e seu motorista paquistanês´, afirmou, por telefone o porta-voz do grupo, Mirak Baluch. O pouco populoso Baluchistão foi destruído por tiros, pequenos bombardeios e ataques de mísseis nos últimos anos.