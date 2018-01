Homem mata três pessoas em Nova York antes de ser morto Quatro pessoas, entre elas dois auxiliares voluntários da Polícia, morreram na madrugada desta quinta-feira, 15, durante um tiroteio numa movimentada área de bares e restaurantes no coração do bairro de Greenwich Village, em Nova York, informaram as autoridades. Uma das vítimas é o homem armado que iniciou o tiroteio na quarta-feira, 14, por volta das 21h (23h de Brasília). Ele entrou numa pizzaria e matou a tiros um dos garçons, segundo fontes oficiais citadas pelo site do jornal The New York Times. Os auxiliares da polícia, dois voluntários desarmados, perseguiram então o assassino pelas ruas do bairro. Durante a perseguição, o homem atirou várias vezes nos agentes auxiliares, que morreram. Pouco depois, policiais mataram o pistoleiro, disseram as fontes. Segundo testemunhas citados pelo jornal, o homem armado deu até 30 tiros durante sua fuga pela rua Sullivan, causando o pânico entre os freqüentadores dos bares e restaurantes. Um clube noturno chegou a suspender seu espetáculo.