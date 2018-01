Homem mata uma pessoa, fere duas e se suicida na Flórida Um homem matou uma pessoa e feriu outras duas em um estacionamento de um hospital no estado da Flórida nesta quinta-feira após uma briga doméstica, suicidando-se em seguida na frente de uma escola, disse uma fonte policial O fato ocorreu em Fernandina Beach, no norte do estado, nos arredores do hospital Baptist Medical Center-Nassau, onde o homem ainda não identificado disparou contra as três pessoas, segundo o condado de Nassau. Segundo o delegado do condado de Nassau, Tommy Seagraves, as quatro pessoas eram parentes. "Acreditamos que todas as partes tinham um relacionamento", disse ele a repórteres. Após o ataque, o agressor seguiu para uma escola próxima, Emma Love Hardee Elementary School, onde se suicidou no estacionamento, mas nenhum estudante correu perigo. As autoridades informaram que o centro educacional foi fechado quando se escutaram os disparos. Os pais das crianças puderam buscar seus filhos mais cedo. "A frente da escola é de vidro então acredito que alguém possa ter visto", disse a professora assistente, Sandra Loper, referindo-se ao suicídio.