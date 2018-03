Homem morre ao cair de navio no RJ Um homem morreu nesta tarde ao cair de um navio ancorado no cais do porto da Praça Mauá, centro. Valmir Bonifácio da Silva, de 50 anos, estava no convés do cargueiro Ice Tearl, do Chipre, e despencou de uma altura de no mínimo 15 metros, segundo bombeiros. Ele bateu a cabeça e caiu dentro do mar. O coronel Marcos Silva, comandante do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, informou que um helicóptero e uma lancha da corporação, com seis mergulhadores, participaram do resgate. O corpo foi encontrado após 12 minutos de mergulho. O coronel disse que Valmir estava trabalhando na embarcação. A polícia investiga o caso.