Homem morre no metrô de Munique depois de ficar preso na porta Um homem morreu no metrô de Munique ao bater com força em um espelho depois de ficar preso entre as portas do vagão no momento em que o trem no qual estava começava a deixar a estação. O rapaz de 27 anos tentou pegar de volta o cachorro de sua namorada depois de o animal ter pulado para fora do trem momentos antes de a porta se fechar, informou a polícia. Com o comboio já em movimento, diversos passageiros mantiveram a porta aberta e a namorada fo homem conseguiu sair. Quando o rapaz tentou sair, as portas se fecharam, prensando seu corpo enquanto o trem começava a ganhar velocidade. Preso na porta, o rapaz bateu em um espelho quando o comboio estava a cerca de 40 quilômetros por hora. Ele morreu na hora. O acidente aconteceu na noite de ontem. A condutora do trem só ficou sabendo do incidente na estação seguinte, depois de ser procurada por passageiros.