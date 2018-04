Homem morre pisoteado em invasão de estação de trem na China Um homem morreu pisoteado na estação de trem de Guangzhou quando passageiros tentaram forçar o embarque nos trens após dias de cancelamentos por conta do frio e da neve no país, informou a agência de notícias estatal Xinhua. As autoridades orientaram a população a não utilizarem as estações ferroviárias, diante da lenta recuperação dos serviços e da restrição do número de trens, já que parte das composições foi direcionada a entregar suprimentos de emergência em areas atingidas pelo pior inverno no país dos últimos 50 anos. O incidente na estação de Guangzhou, cercada por 260 mil pessoas, matou um migrante que esperava chegar em casa para comemorar o feriado mais importante do ano no calendário chinês --o Ano Novo Lunar. Foi a primeira morte por pisoteamento registrada em decorrência da crise climática na China, que contabiliza mais de 60 mortos, principalmente em acidentes rodoviários. Especialistas estimam que o inverno pode continuar após o Ano Novo chinês, que será celebrado em meados da próxima semana, e afirmaram que o frio e as tempestades incomuns em algumas áreas do país eram o pior desastre natural da China em décadas. Equipes de emergência ainda trabalhavam para restaurar a energia em algumas partes do sul chinês, sem eletricidade há uma semana. A China mobilizou mais de 300 mil soldados e aproximadamente 1,1 milhão de reservistas do Exército para coordenar o tráfego e garantir os suprimentos de energia, segundo a Xinhua.