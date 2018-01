Homem nega ter tentado vender bomba radioativa Um homem apontado como traficante de armas declarou-se inocente das acusações de que teria tentado vender um míssil portátil e uma "bomba suja" (capaz de espalhar material radioativo) a supostos terroristas. Hemant S. Lajani não falou durante a audiência realizada hoje em Newark, New Jersey. Ele se encontra preso, sem direto a fiança, desde que foi detido em agosto do ano passado, depois de uma operação secreta. O advogado Henry E. Klingeman, que declarou a inocência de seu cliente, disse que Lajani não representa ameaça alguma. "Ele está muito longe de ser um terrorista", disse nas portas do tribunal. A Promotoria afirma ter em seu poder mais de 150 fitas de conversações gravadas por agentes e um videoteipe gravado pouco antes da prisão de Lajani, mostrando-o portando um míssil em um hotel próximo ao aeroporto de Newark. O míssil portátil falso e foi oferecido por agentes russos disfarçados que trabalham com o FBI, mas Christie afirmou que Lajani acreditava que havia obtido a arma para repassá-la a um homem que representava um grupo terrorista. O início do julgamento de Lajani foi marcado para 26 de abril.