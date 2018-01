Homem nu invade jaula de macacos Um nova-iorquino de 32 anos protagonizou umas das cenas mais estranhas da história do zoológico do Bronx: invadiu a jaula dos macacos, nu, dizendo ?querer ser como eles?. O admirador de macacos foi direto para o local onde os animais se alimentavam. Os primatas não se exaltaram e, ao invés de expulsá-lo da jaula, preferiam dividir a comida. O invasor só foi salvo de um possível ataque dos animais porque um funcionário do zoológico percebeu a estranha intromissão e afastou os macacos. Como o homem se recusou a sair, o funcionário do zoológico atirou spray de pimenta nos seus olhos e o dominou, entregando-o à polícia. Após a prisão, o fervoroso admirador foi enviado a uma clínica psiquiátrica. Para humanos.