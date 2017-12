Homem obrigado a casar com 4 mulheres é internado Um muçulmano pode se casar com até quatro mulheres, mas um jovem que foi obrigado por seus pais a fazê-lo com todas elas em seis meses acabou hospitalizado com problemas psicológicos. O jornal saudita Arab News disse nesta quarta-feira que os pais, divorciados, se empenharam em escolher esposas para seu filho. Primeiro o pai impôs uma mulher de sua própria família, e imediatamente a mãe fez o mesmo. O pai, zangado e decidido a manter a influência familiar, obrigou o filho a aceitar uma terceira esposa, também do lado paterno. Para não ficar atrás, a mãe fez o mesmo. Tudo isso aconteceu em um período de apenas seis meses. Pouco após as quarta cerimônia, o jovem deu entrada em um hospital para receber tratamento psicológico. Agora se nega a ver o pai, a mãe e as quatro cônjuges. O Islã permite que o homem se case com quatro mulheres "se o marido for capaz de ser justo com todas elas", o que em alguns países é interpretado como uma proibição à poligamia. As uniões conjugais dentro da família são bem vistas, e as primas são consideradas as melhores esposas.