Homem põe fogo em placa que anunciava mesquita Um homem surpreendido ao colocar fogo em uma placa anunciando a construção de uma nova mesquita disse que pretendia enviar uma mensagem de que os muçulmanos "não são aceitos aqui", disse a polícia. George Aboujawdeh, de 45 anos, foi detido na quarta-feira acusado de cometer o ato criminoso após policiais à paisana o observarem pondo fogo na placa alusiva à mesquita. Devido à ocorrência de delitos anteriores contra a placa - que tem uma descrição em caracteres árabes do projeto da mesquita -, os policiais estavam vigiando o terreno onde o templo de Assalam Center será construído. Segundo a polícia, Aboujawdeh afirmou ter posto fogo na placa porque queria "enviar-lhes uma mensagem de que eles não são aceitos aqui". O escritório do procurador do Estado da Flórida informou que ainda irá decidir se acusa Aboujawdeh de um ato delituoso, um delito primário, ou se o acusa por ato de ódio, um delito de terceiro grau. Isto significa que o réu pode enfrentar uma pena de até cinco anos de prisão, e não de apenas um ano. Aboujawdeh foi conduzido à prisão do condado de Palm Beach enquanto aguarda julgamento.