Homem preso por beijar pés de mulheres nos EUA Um homem beijou os dedos dos pés de duas mulheres e de uma garota em ataques de surpresa, disse a polícia americana. Uma menina de 12 anos disse que estava numa biblioteca quando James M. Kilpatrick começou a beijar-lhe os pés e depois ofereceu US$ 1 para que a irmã de 22 anos o deixasse fazer o mesmo. Num parque próximo, uma mulher denunciou à polícia que, enquanto cochilava durante um banho de sol, acordou com Kilpatrick chupando os dedos de seus pés. Outra mulher teve os dedos dos pés chupados quando parou para contemplar um monumento no mesmo parque. Kilpatrick ficou preso, incapaz de pagar a fiança de US$ 10.000, um dia depois de abrir mão ao direito de uma audiência preliminar sobre as acusações de ataque indecente, perseguição, corrupção de menores e assédio, entre outras.