Homem pula a cerca da Casa Branca e é preso Um homem gritando ?sou vítima do terrorismo? pulou a cerca e correu pelo gramado norte da Casa Branca, antes de ser detido por agentes do Serviço Secreto. O homem escalou a cerca que separa o gramado da Pennsylvania Avenue e chegou à metade do caminho antes de ser cercado por agentes e algemado. ?Ele está sob custódia?, disse um porta-voz do Serviço. ?Ele estava desarmado. Estamos investigando?. Um fotógrafo que testemunhou o incidente disse que o homem gritava ?Sou vítima do terrorismo e preciso de ajuda do presidente?.