Homem que atirou em deputado republicano agiu sozinho e era perturbado, diz FBI

WASHINGTON - O homem que abriu fogo contra um jogo de beisebol entre deputados republicanos na semana passada, na Virgínia, agiu sozinho e não tinha motivações terroristas, anunciou o FBI nesta quarta-feira, 21. Investigações indicam que James T. Hodgkinson, de 66 anos, tinha problemas pessoais e agiu por "desespero" e o ataque do dia 14 foi um episódio isolado.

"Ele tinha problemas em todos os campos de sua vida", disse o porta-voz do FBI Timothy R. Slater. "Problemas no casamento, desemprego e vício em remédios."

O atirador tinha um depósito alugado com mais de 200 cartuchos de munição que, segundo os investigadores, ele visitava diariamente. Ele morreu durante o ataque, baleado por policiais. O deputado republicano Steve Scalise ficou gravemente ferido.

Desde o tiroteio, o FBI tem investigado as motivações de Hodgkinson e ainda não encontraram uma. O desempregado se dizia partidário do democrata Bernie Sanders, pré-candidato derrotado nas primárias do partido no ano passado.

Sua mulher disse à polícia que ele saiu Belleville, onde moravam, para Washington "para trabalhar em um projeto de política fiscal. Na cidade, ele foi visto criticando o presidente Donald Trump em uma conversa numa mecânica de carros. / WASHINGTON POST