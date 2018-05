O agente Kevin Kelm, do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, disse que a polícia foi chamada após uma assistente social, responsável por verificar a situação das filhas de Birkhead, ter sido informada que ele estaria comprando armas. O julgamento deve acontecer em março. O governo recomendou pena de seis a 12 meses de prisão. As informações são da Associated Press.