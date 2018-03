Homem que interferia em semáforos é multado nos EUA Um homem que disse ter comprado um aparelho que o permitia mudar os semáforos, passando de vermelho para verde recebeu uma multa de US$ 50 por suspeita de interferir nos sinais de trânsito. Jason Niccum, de Logmont, Colorado, disse que o dispositivo - que ele comprou no site eBay por US$ 100 - o ajudava chegar mais rápido no trabalho. "Acredito que durante os dois anos que eu andei com o aparelho fez valer cada centavo que gastei com ele", disse Niccum ao jornal Daily Times-Call nesta terça-feira. A polícia confiscou o equipamento. "Eu estou sempre atrasado", disse Niccum à polícia enquanto estava sendo indiciado. O aparelho, chamado de Opticon, é similar ao dispositivo usado pelos bombeiros americanos para mudar os semáforos enquanto eles atendem uma emergência. O aparelho emite um pulso infravermelho que é captado pelos sensores dos semáforos assim mudando o sinal. Niccum foi localizado após engenheiros de tráfico perceberem que sempre que um distúrbio de semáforos ocorria uma caminhonete branca passava logo em seguida. O engenheiro de tráfego Joe Olson disse que os engenheiros pretendem atualizar o sistema de Opticon da cidade neste ano, exatamente para bloquear o uso de aparelhos que causem esses tipos de interferência nos semáforos.