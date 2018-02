Homem que invadiu a Casa Branca é mantido preso

Adesanya, da cidade de Bel Air, no estado de Maryland, não estava armado quando foi detido nas dependências da Casa Branca e se deparou com cães do Serviço Secreto que o atacaram. Ele foi detido em seguida.

O réu foi acusado de entrar ilegalmente em áreas restritas da Casa Branca e ferir dois cães policiais. Uma audiência preliminar foi agendada para segunda-feira.

O incidente aconteceu cerca de um mês após Omar Gonzalez invadir a residência oficial da Presidência dos EUA, carregando uma faca. Nesta semana, um juiz federal postergou o julgamento devido a dúvidas sobre sua aptidão mental do réu.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Josh Earnest, afirmou que estão sendo avaliadas opções para reforçar a segurança no local, incluindo mais profissionais e barreiras físicas e tecnológicas para impedir a entrada. Fonte: Associated Press.