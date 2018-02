Homem que matou 5 em acidente estava bêbado Investigadores russos confirmaram que o motorista envolvido no acidente de avião em Moscou estava bêbado enquanto trabalhava. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo porta-voz do Comitê de Investigação da Rússia, Vladimir Markin. Segundo Markin, o homem dirigia um veículo de remoção de neve que estava na pista quando colidiu com um jato particular no aeroporto Vkunovo, na noite de segunda-feira. Após a colisão o avião pegou fogo.