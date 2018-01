Homem que pintou folhas de maconha em sua casa é forçado a tira-las Um homem que pintou grandes folhas de maconha na fachada de sua casa teve de ser "convencido" a retirar os desenhos como parte de um pedido dos promotores da cidade. Morador da cidade de Winsted, Christopher Seekins, de 26 anos, foi preso no último mês de outubro quando a polícia encontrou 100 mudas de maconha em sua casa. Ele disse que as ervas eram parte de um projeto de pesquisa. Após sua prisão, Seekins pintou as folhas de maconha em sua casa, de estilo Vitoriano, e escreveu logo abaixo "erva". Autoridades da cidade receberam diversas reclamações dos moradores da cidade, pois a casa de Seekins ficava no alto de um platô e era visível da entrada da cidade. Seekins disse que pintou as folhas em apoio à legalização da maconha. Ele se confessou "culpado" na quinta-feira na Corte Superior de Litchfield, foi condenado a três anos de trabalhos sociais pelo cultivo de maconha. Ele também foi proibido de pintar folhas de maconha em sua casa novamente. A sentença foi marcada para o dia 30 da junho.