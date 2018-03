Homem reclama à polícia o não-recebimento de droga Um homem que vive no leste do condado de Hartford, em Connecticut, chamou a polícia local na anteontem para reclamar o não-recebimento de pedras de crack, vendias a ele por US$ 8 por um homem e por uma mulher, mas nunca entregues. Minnefield foi detido imediatamente após a denúncia por tentativa de posse de narcóticos. Durante sua audiência nos tribunais, o juiz Bradford Ward lhe perguntou: "O Sr. realmente pensou que a polícia iria atrás dos que lhe venderam a droga?," O juiz acrescentou que sua pergunta foi retórica. As acusações contra o acusado foram retiradas. A advogada de Minnefield, Laura Weslung, disse que a droga nunca foi encontrada.