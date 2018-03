Homem rouba avião e solta bomba caseira nos EUA Um homem roubou um avião monomotor e usou o aparelho para destruir várias linhas de energia e soltar uma bomba caseira, que não explodiu. De acordo com o tenente K.G. Fonnesbeck, ninguém ficou ferido e Raymond Montgomery foi preso ontem à noite depois de aterrissar. O avião foi roubado de um aeroporto da cidade de Preston, no Estado de Idaho e Montgomery voou a cerca de 3 metros do chão, destruindo linhas de energia e três postes. O piloto ainda soltou uma bomba caseira na estrada que liga Utah com Idaho, mas o artefato não explodiu. Dois caças F-16 foram enviados para interceptar o avião, mas ele aterrissou antes que os caças chegassem, disse Michael Fergus, um porta-voz da Administração da Aviação Federal. Montgomery roubou e bateu um outro avião em 1988, informou o chefe da polícia em Preston, Scott Shaw. A polícia encontrou o carro o homem no aeroporto de Preston e dentro do veículo foram achados galões de combustível para aviões e ferramentas, disse Shaw. Leia o especial