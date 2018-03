Homem sofre infarto ao descobrir que a filha era prostituta Um homem teve um infarto quando descobriu que a prostituta que havia contratado era sua própria filha. O fato insólito foi divulgado nesta quinta-feira pelo jornal israelense Maari. Na cidade de Eilat, às margens do Mar Vermelho, em Israel, um empresário de 48 anos está hospedado num hotel e decide fazer uso do tipo de serviço mais antigo do mundo. Liga e espera. Minutos depois, ao abrir a porta de seu quarto, tem a surpresa mais desagradável de sua vida. A prostituta é sua filha. Estupefato, o homem passa mal e tem um ataque cardíaco. Mas não morre. Ainda sofrendo com o baque, decide abreviar sua estada na cidade e volta para casa. Resolve contar o caso à mulher. E as más notícias prosseguem: a mulher fica com dó da filha (dele, não), pede divórcio e diz que vai ajudar a tirar a moça da "profissão".