Homem suicida-se em banheiro de avião Um homem de aproximadamente 50 anos suicidou-se ontem no banheiro de um avião da British Airways num vôo entre Londres e Los Angeles, disseram hoje fontes ligadas à companhia aérea britânica. Daniel Rossel, de Los Angeles, disse a uma comissária de bordo que não passava bem e queria passar um tempo no banheiro. Após meia-hora de silêncio absoluto, a tripulação começou a suspeitar que algo estivesse errado e entrou no banheiro, onde o norte-americano foi encontrado morto, enforcado com o cinto.