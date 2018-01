Homem suspeito de derrubar prédio em Nova York morre Nicholas Bartha, suspeito de provocar a explosão que derrubou o edifício no qual vivia em Nova York para evitar que sua ex-mulher se beneficiasse com a venda do prédio, morreu no sábado à noite. Ele tinha 66 anos, era médico e não resistiu aos ferimentos sofridos no incidente. Os investigadores da tragédia, que não puderam interrogar Bartha devido à gravidade de seu estado de saúde, analisam a possibilidade de que foi ele quem explodiu o imóvel como represália contra sua ex-esposa para impedir a execução da sentença de divórcio, que beneficiava a mulher. A hipótese tomou força depois que ela declarou à Polícia que, pouco antes da explosão, o médico tinha enviado um e-mail no qual dizia: "Sempre te disse que só deixarei a casa quando morrer". Pelo mens cinco civis e cinco bombeiros ficaram feridos na explosão e na queda do imóvel, localizado no bairro de Manhattan, na área conhecida como Upper East Side.